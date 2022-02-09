09 Şubat 2022, Çarşamba
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Elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Vergilendirmeyle ilgili düzenleme olabilir
Hükümet, tüketicilerin enerji maliyetlerindeki artışlardan daha az etkilenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, üzerinde çalışılan düzenlemenin ana hatlarına ilişkin bilgi verdi. Kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.