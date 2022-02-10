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Elektrik faturaları için harekete geçildi! Bakan Nebati yeni paketi açıklayacak

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 15:10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın elektrik dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak. Öte yandan ekonomide yeni paket de cumartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirleri içeren paketi açıklayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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