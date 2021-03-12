Ekonomistler Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reforma paketini A Haber'de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek "Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor" ifadeleriyle madde madde açıkladığı ekonomik reform paketi vatandaşlara nasıl yansıyacak? Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yorumladı.

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