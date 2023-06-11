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Ekonominin yol haritası ne?

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 12:16
Yeni ekonomi yönetimi neler yapacak? Merkez Bankası neler yapacak? Stratejist Arzu Odabaşı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Ekonominin yol haritası ne?
Ekonominin yol haritası ne?
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