23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Ekonominin yeni yol haritası belli olacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.