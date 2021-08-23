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Ekonominin yeni yol haritası belli olacak!

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Giriş: 23.08.2021 10:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.
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