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Ekonominin nabzı Erzurum’da attı! Bakan Şimşek: Türkiye pozitif ayrışacak

Ekonominin nabzı Erzurum’da attı! Bakan Şimşek: Türkiye pozitif ayrışacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 12:08
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erzurum'daki Palandöken Ekonomi Forumu'nun son oturumuna gönderdiği mesajda, ekonomi programına ve küresel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Disiplinli maliye politikası ve yapısal reform vurgusu yapan Bakan Şimşek kararlılık mesajı verdi.
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Ekonominin nabzı Erzurum’da attı! Bakan Şimşek: Türkiye pozitif ayrışacak
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