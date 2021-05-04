Ekonominin kara sayfası: Kemal Derviş dönemi

Kemal Derviş Türkiye yakın tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin baş mimarı. Dünya Bankası'ndan bir kurtarıcı gibi davet edilen ancak birçok ekonomik dengeyi altüst eden Derviş, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığında önemli bir rol oynadı. Faizsiz finans sistemini de baltalayan Kemal Derviş, arkasında tamiri yılları alan bir hasar bıraktı.

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