04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonominin kara sayfası: Kemal Derviş dönemi

Ekonominin kara sayfası: Kemal Derviş dönemi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2021 14:41
Güncelleme:04.05.2021 14:45
Kemal Derviş Türkiye yakın tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin baş mimarı. Dünya Bankası'ndan bir kurtarıcı gibi davet edilen ancak birçok ekonomik dengeyi altüst eden Derviş, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığında önemli bir rol oynadı. Faizsiz finans sistemini de baltalayan Kemal Derviş, arkasında tamiri yılları alan bir hasar bıraktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonominin kara sayfası
Ekonominin kara sayfası
Arsa alırken dolandırılmayın!
Arsa alırken dolandırılmayın!
Temmuz zammı şekilleniyor!
Temmuz zammı şekilleniyor!
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
Bakanlık düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje
Bakanlık düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje
Sahibinden kiralık Bodrum!
Sahibinden kiralık Bodrum!
Balıkçılar dikkat! Devlet ödül verecek!
Balıkçılar dikkat! Devlet ödül verecek!
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Bakan açıkladı: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
İhracatta Nisan ayı rekoru
İhracatta Nisan ayı rekoru
Tam kapanmada devlet desteği sürüyor
Tam kapanmada devlet desteği sürüyor
Bin lirayla başladı! Şimdi para basıyor
Bin lirayla başladı! Şimdi para basıyor
Daha Fazla Video Göster