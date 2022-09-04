Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi! Orta Vadeli Program yayımlandı

Orta vadeli program Başkan Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi. OVP'de büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olması öngörüldü. Enflasyonun ise 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8, 2025'te yüzde 9,9 olması hedeflendi.