04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi! Orta Vadeli Program yayımlandı

Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi! Orta Vadeli Program yayımlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2022 15:48
Orta vadeli program Başkan Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi. OVP'de büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olması öngörüldü. Enflasyonun ise 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8, 2025'te yüzde 9,9 olması hedeflendi.
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
TMO’da fındık alımları başladı
TMO’da fındık alımları başladı
Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
EYT’de prim gün sayısı nasıl hesaplanacak?
EYT’de prim gün sayısı nasıl hesaplanacak?
Rakamlarla çalışma ve sosyal güvenlik
Rakamlarla çalışma ve sosyal güvenlik
Benzin 18,5 liraya düşecek!
Benzin 18,5 liraya düşecek!
Altın fiyatlarında gerileme sürecek mi?
Altın fiyatlarında gerileme sürecek mi?
İhracatta ağustos ayı rekoru
İhracatta ağustos ayı rekoru
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
Selçuk Bayraktar A Haber’de!
Selçuk Bayraktar A Haber'de!
Emekli promosyonunda yeni dönem
Emekli promosyonunda yeni dönem
Bankaya gitmeden nasıl ev alınır?
Bankaya gitmeden nasıl ev alınır?
Daha Fazla Video Göster