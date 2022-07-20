20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Ekonomik saldırıların yurt dışı bağlantısı! Okan Müderrisoğlu: Bu oyunun parçası olmamak lazım
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye ekonomisine yönelik saldırılara karşı sonbahar mevsiminin önemine dikkati çekti. Okan Müderrisoğlu, Türkiye içinden ve dışından bazı finansal kuruluşların bir araya gelerek hazırladıkları raporlarla, toplum içinde "karamsarlık pandemisi" yaratmaya çalıştıklarını söyledi.