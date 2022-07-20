Ekonomik saldırıların yurt dışı bağlantısı! Okan Müderrisoğlu: Bu oyunun parçası olmamak lazım

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye ekonomisine yönelik saldırılara karşı sonbahar mevsiminin önemine dikkati çekti. Okan Müderrisoğlu, Türkiye içinden ve dışından bazı finansal kuruluşların bir araya gelerek hazırladıkları raporlarla, toplum içinde "karamsarlık pandemisi" yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

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