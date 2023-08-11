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Ekonomide yeni yol haritası! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Para politikasında rasyonelleşmeye gidiyoruz

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 14:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'da ekonominin yeni yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Para politikasında rasyonelleşmeye gidildiğini belirten Şimşek, "Çabamız enflasyonu düşürmektir" dedi.
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Ekonomide yeni yol haritası
Ekonomide yeni yol haritası
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