Ekonomide yeni dönemin yol haritası ne olacak? Başkan Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in mesajları nasıl yorumlanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomi mesajları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, "Hayat pahalılığı-fahiş fiyat sorununu gündemden çıkaracağız. Enflasyon yüzde 40'ın altına indi, yine tek haneye indireceğiz." demişti. Dün de Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten mesajlar geldi. Bakan Şimşek, “Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.” dedi.

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