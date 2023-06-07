Ekonomide yeni dönemin yol haritası! Enflasyon tek haneye nasıl inecek?

Ekonomide yeni dönemde nasıl bir yol haritası izlenecek? Enflasyonu tek haneye indirmek için neler yapılacak? Gıda enflasyonu nasıl engellenecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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