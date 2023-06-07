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Ekonomide yeni dönemin yol haritası! Enflasyon tek haneye nasıl inecek?

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 11:28
Ekonomide yeni dönemde nasıl bir yol haritası izlenecek? Enflasyonu tek haneye indirmek için neler yapılacak? Gıda enflasyonu nasıl engellenecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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