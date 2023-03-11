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Ekonomide çarklar döndü! İstihdamda rekor: Üretimde hızlı artış

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Giriş: 11.03.2023 11:44
Türkiye ekonomisi 2023’e deprem öncesi dönem olan ocak ayı verileri güçlü başladığını gösterdi. İstihdamda 31.8 milyon ile rekor kırılırken, işsizlik 9 yılın dibine indi. Sanayi üretiminde artış beklentiyi aştı. TÜİK tarafından açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.
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