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Ekonomide bu hafta neler konuşulacak? FED'in faiz kararı ne olur? A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 25.04.2021 11:53
Güncelleme:25.04.2021 12:21
FED faiz kararını 28 Nisan’da açıklayacak. Peki ekonomide bu hafta neler konuşulacak? Piyasalar hangi gelişmeleri takip edecek? Borsa İstanbul’da beklentiler ne yönde? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşar, "Fed toplantısında faizlerin değiştirilmesi yönünde karar beklenmiyor." dedi.

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