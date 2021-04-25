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Ekonomide bu hafta neler konuşulacak? FED'in faiz kararı ne olur? A Haber'de değerlendirdi
FED faiz kararını 28 Nisan’da açıklayacak. Peki ekonomide bu hafta neler konuşulacak? Piyasalar hangi gelişmeleri takip edecek? Borsa İstanbul’da beklentiler ne yönde? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşar, "Fed toplantısında faizlerin değiştirilmesi yönünde karar beklenmiyor." dedi.