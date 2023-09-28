28 Eylül 2023, Perşembe
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı sonrası gelen yazılı açıklamada "Piyasaların istikrarını destekleyecek politikalar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.