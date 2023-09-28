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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi

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Giriş: 28.09.2023 14:00
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı sonrası gelen yazılı açıklamada "Piyasaların istikrarını destekleyecek politikalar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
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