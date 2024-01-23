Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan kripto düzenlemesi mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada kripto varlık düzenlemesine ilişkin olarak, "Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır." denildi.