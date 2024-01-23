23 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan kripto düzenlemesi mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan kripto düzenlemesi mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2024 15:54
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada kripto varlık düzenlemesine ilişkin olarak, "Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır." denildi.
Kripto düzenlemesi mesajı
Kripto düzenlemesi mesajı
Günlük kiralık evlerde büyük oyun!
Günlük kiralık evlerde büyük oyun!
Çalışma hayatında yeni dönem!
Çalışma hayatında yeni dönem!
EKK sonrası açıklama geldi!
EKK sonrası açıklama geldi!
Kira gelirini beyan etmeyenler inceleniyor
Kira gelirini beyan etmeyenler inceleniyor
MB’nin yılın ilk faiz kararı ne olacak?
MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olacak?
2024’te emekli olan da refah payı alacak!
2024'te emekli olan da refah payı alacak!
Meclis’te emekliye ek zam teklifi gündemde!
Meclis'te emekliye ek zam teklifi gündemde!
Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
Yolcu rekoru! Yüzde 19 artış sağlandı
Emekliye ek zam ne zaman ödenecek?
Emekliye ek zam ne zaman ödenecek?
2024 emekliler yılı olacak!
2024 emekliler yılı olacak!
Okul yemek ücretlerine fahiş zam
Okul yemek ücretlerine fahiş zam
Daha Fazla Video Göster