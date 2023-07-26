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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı

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Giriş: 26.07.2023 09:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık ediyor. İşte ilk görüntüler...
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