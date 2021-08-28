Ekonomi 19 yılda nereden nereye geldi? Türkiye’nin 19 yıllık başarı hikayesi

Türkiye 19 yılda ekonomide destan yazdı. Büyümeden yatırıma, ihracattan savunmaya her alanda büyük bir atılım yaptı. Ekonomide 19 yıl önce başlayan dönüşüm yıllık büyümeyi yüzde 1'in altından yüzde 5,1 seviyesine kadar getirdi. Bu büyümenin itici gücü ise dur durak bilmeyen yatırımlar, rekor üzerine rekor kıran ihracat oldu. Bu dönemde yatırımlar yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya ihracat da 36 milyar dolarlardan 2020'de 170 milyar dolara geldi. İşte rakamlarla Türkiye'nin 19 yıllık başarı hikayesi….

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