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Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar

Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 16:45
Muğla'nın Marmaris ilçesinde defne yaprağı üretimi yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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