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EKK sonrası açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 14:33
Son dakika haberi | Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.
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