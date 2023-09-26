26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ek MTV ödemeleri

Ek MTV ödemeleri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2023 16:00
Yapılan son açıklama göre ise, ek MTV olarak şimdiye kadar 13,2 milyar lira tahsil edildi. Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşecek. AYM, ek MTV'yi iptal ederse dava açmayan mükellef parasını geri alabilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Ek MTV ödemeleri
Ek MTV ödemeleri
Kıdem Tazminatı nasıl çözülecek?
Kıdem Tazminatı nasıl çözülecek?
BES’te kısmen ödeme dönemi Resmi Gazete’de
BES'te kısmen ödeme dönemi Resmi Gazete'de
Emekli maaşına zam ne zaman?
Emekli maaşına zam ne zaman?
AYM ek MTV’yi iptal edecek mi?
AYM ek MTV'yi iptal edecek mi?
Emekli maaşlarına zam ne zaman?!
Emekli maaşlarına zam ne zaman?!
Merkez Bankası’ndan KKM için yeni karar
Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar
17 milyon emekliye ara zam yolda!
17 milyon emekliye "ara zam" yolda!
Esnaf ve sanatkara 416 milyar TL destek
Esnaf ve sanatkara 416 milyar TL destek
Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor
Emeklilikte 1261 kuralı değişiyor
Emekli maaşları kaç para olacak?
Emekli maaşları kaç para olacak?
Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak?
Hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster