Ek MTV ödemeleri

Yapılan son açıklama göre ise, ek MTV olarak şimdiye kadar 13,2 milyar lira tahsil edildi. Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşecek. AYM, ek MTV'yi iptal ederse dava açmayan mükellef parasını geri alabilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.