07 Haziran 2022, Salı
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Ek göstergede memura 600 puan artış! Bina yalıtımına özel kredi ve sosyal yardımlarda artış
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından, milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergede müjdeyi verdi, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış yapacaklarını söyledi. Faiz konusunda da mesaj veren Başkan Erdoğan, "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan bina yalıtımı için özel kredi desteği geldi ve sosyal yardımlarda artış yapılacak. Gelişmeleri A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.