Ehliyeti eski olanlar dikkat! Son tarih açıklandı

Türkiye'de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen ehliyetlerin yenilenmesi gereken süre daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı geldi. Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte yeni ehliyet ve çipli kimlik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.