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Eğlence vergileri kaldırıldı! Karar Resmi Gazete'de: Konser film spor müsabakaları

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Giriş: 21.12.2022 09:09
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2023 itibarıyla, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
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