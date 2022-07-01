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E-ticaret siteleri sahte ürün satamayacak! Siteler sattıkları maldan sorumlu olacak

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 12:03
E-ticaretle uğraşanlar artık sattıkları maldan sorumlu olacak. Bundan sonra marka ürünlerin taklitleri de internet sitelerinde satılamayacak. İptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerindeki platformlar elektronik ticaret lisansı alacak. Pazara yeni giren işletmelerin ise eşit şartlar altında rekabet etmesi sağlanacak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek. Satıcı, yasaklanan ürünün hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, bunu ispatlamakla yükümlü olacak...
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