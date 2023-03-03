E-Devlet, SGK başvuru ekranı | Online EYT'ye nasıl başvurulur?

EYT başvurusu nereden, nasıl yapılacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde nihayet devreye girdi. EYT yasasının Meclis süreci nihayete erdi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi için emeklilik kapısı açıldı. Vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte 8 adımda EYT başvuru süreci...