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E-Devlet, SGK başvuru ekranı | Online EYT'ye nasıl başvurulur?

İHA
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Giriş: 03.03.2023 10:43
EYT başvurusu nereden, nasıl yapılacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde nihayet devreye girdi. EYT yasasının Meclis süreci nihayete erdi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi için emeklilik kapısı açıldı. Vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte 8 adımda EYT başvuru süreci...
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