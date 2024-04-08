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Düşük KDV oranlarını istismar edenler denetimle tespit edilecek

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.04.2024 17:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik saha denetimleri yapacak. Ekonomideki sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan mali müşavir Murat Bal değerlendirdi.
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