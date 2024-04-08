Düşük KDV oranlarını istismar edenler denetimle tespit edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik saha denetimleri yapacak. Ekonomideki sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan mali müşavir Murat Bal değerlendirdi.

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