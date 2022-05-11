Düşük faizli kredi sonrası TOKİ’den fırsat! Geliri 10 bin TL’nin altında olana ev fırsatı

Düşük faizli konut kredisi sonrası TOKİ'den fırsat. 81 ilde geliri 10 bin liranın altında olanlar başvurabilecek. Bu rakam İstanbul’da 11 bin 500 TL olacak. Şehit aileleri ve gazilere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak. Projenin detaylarını haziran ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

KONUT PAKETİNE SOSYAL DESTEK

*Dar gelirliler için 150 bin konut daha inşa edilecek

*Projenin detaylarını Haziran'da Başkan Erdoğan açıklayacak

*Aylık hane halkı geliri en fazla net 10 bin TL olanlar başvuracak

*Bu rakam İstanbul'da 11.500 TL olacak

*Şehit aileleri ve gazilere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak

*Konutlar yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satılacak

*Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak