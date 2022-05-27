27 Mayıs 2022, Cuma
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Düşük faizli konut kredilerine kimler başvurabilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konut almayı kolaylaştıracak üç yeni paket getirileceğini açıklamıştı. Yüzde 0.89 ve 0.99 oranlı konut kredisinin ne zaman başlayacağı ve hangi bankaların vereceği ise merak konusu. Bu konuyu TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ile detaylandırdık.