Düşük faize kim neden karşı çıkıyor? Pandemi krizi dünyayı nasıl etkiledi? Faiz lobileri nasıl harekete geçti?

Millet İttifakı’nda yaşanan krizler "3. bir ittifak mı geliyor" sorusunu akıllara getirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Biz proje ittifakıyız’ sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ülkenin menfaatine yönelik her adımın karşında yer alan ve Türkiye'yi çeşitli yollarla ABD ve Avrupa’ya şikayet eden Millet İttifakı unsurlarının proje itirafı önemli bir hale geldi. Öte yandan milli ekonomi hamlelerine yönelik saldırılar da hızını kesmiyor ve kur atakları Türk parasına karşı devam ediyor. Peki bu proje ittifakını kim ya da kimler kurdurdu? HDP için 3. ittifak yolu mu göründü? Türkiye’de düşük faize kim, neden karşı? Faiz indiriminden sonra faiz lobileri nasıl harekete geçti? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

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