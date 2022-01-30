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Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli: Zigana! 58,1 milyon TL tasarruf sağlanacak

İHA
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Giriş: 30.01.2022 16:39
Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli ulaşımı kolaylaştırmanın yanında önemli bir tasarruf da sağlayacak. Tünelin trafiğe açılması ile zamandan 18,6 milyon TL, akaryakıttan 39,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı ise 15 bin 779 ton azaltılacak.
Dünyanın en uzun 3’üncü tüneli: Zigana!
Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli: Zigana!
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