Dünyanın en büyük beyaz elması satışa çıkıyor! Değeri 30 milyon dolar

Dünyanın en büyük beyaz elması, 11 Mayıs'ta satışa çıkacak. 228 karatlık elmasın tahmini fiyatı 30 milyon dolar olarak görülüyor. Müzayedede ayrıca, 205 karatlık bir sarı elmas da satışa çıkacak. Sarı elmasın satılacağı fiyat ise 10 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN