Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde

Türkiye, savunma sanayiinde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayii firmaları, alım heyetleri ve resmi delegasyonlar SAHA Expo 2024 için Ekim ayında Türkiye gelecek. Bu yıl SAHA Expo'da rekor sayıda katılım ve ziyaretçi beklenirken, 2 milyar doların üzerinde ticari anlaşmaya imza atılacağı tahmin ediliyor.