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Dünyada enflasyon krizi derinleşiyor! Küresel enflasyonun nedenleri neler?

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Giriş: 12.05.2022 12:38
Pandemiden sonra başlatan tedarik zinciri sorunları, Rusya- Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı küresel risklerle beraber dünyada enflasyon krizi derinleşiyor. Son olarak ABD son 41 yılın en yüksek enflasyon oranını gördü. Peki dünya neden enflasyon sarmalına girdi. Gelişmeleri A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.

KÜRESEL ENFLASYON REKOR KIRIYOR

ENFLASYON (YILLIK %) ZİRVE YILI

YUNANİSTAN 10,2 27 YIL

ABD 8,3 41 YIL

EURO BÖLGESİ 7,5 31 YIL

ALMANYA 7,4 41 YIL

İNGİLTERE 7 30 YIL

İTALYA 6,2 31 YIL

FRANSA 4,8 37 YIL

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