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Dünyada enflasyon krizi derinleşiyor! Küresel enflasyonun nedenleri neler?
KÜRESEL ENFLASYON REKOR KIRIYOR
ENFLASYON (YILLIK %) ZİRVE YILI
YUNANİSTAN 10,2 27 YIL
ABD 8,3 41 YIL
EURO BÖLGESİ 7,5 31 YIL
ALMANYA 7,4 41 YIL
İNGİLTERE 7 30 YIL
İTALYA 6,2 31 YIL
FRANSA 4,8 37 YIL