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Dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor! Zamlar seçim ayarlı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 14:07
Gıda fiyatları küresel düzeyde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'de aralıksız yükseliyor. Peki fiyatları kim neden yükseltiyor? Seçim dönemlerinde kasıtlı zam mı yapılıyor? A Haber muhabiri Barış Türel uzmanına sordu.
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