Dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor! Zamlar seçim ayarlı mı?

Gıda fiyatları küresel düzeyde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'de aralıksız yükseliyor. Peki fiyatları kim neden yükseltiyor? Seçim dönemlerinde kasıtlı zam mı yapılıyor? A Haber muhabiri Barış Türel uzmanına sordu.

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