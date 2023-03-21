21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dünyada 5 tane 2'si Türkiye'de! Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı

Dünyada 5 tane 2'si Türkiye'de! Rize-Artvin Havalimanı'nı 9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 14:35
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, 9 ayda 4 bin 755 uçuşla 691 bin 961 yolcu kullandı.
9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı
9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi
Tarım Kredi’de Ramazan indirimi!
Tarım Kredi'de Ramazan indirimi!
Piyasaların gözü FED toplantısında
Piyasaların gözü FED toplantısında
Et fiyatları sabitlendi
Et fiyatları sabitlendi
Bor Karbür neden önemli?
Bor Karbür neden önemli?
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
42 bin 500 yeni personel alımı
42 bin 500 yeni personel alımı
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesi
İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
O dönemde Türkiye’nin emarı çekildi
O dönemde Türkiye'nin emarı çekildi
Daha Fazla Video Göster