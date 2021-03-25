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Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan TL'deki saldırılara tepki: Aşırı ve mantıklı değil

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Giriş: 25.03.2021 15:27
Güncelleme:25.03.2021 16:06
Son dakika haberine göre Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası piyasalarda ortaya çıkan spekülatif ataklara ilişkin konuşan ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türk Lirası'nda görülen tepkinin aşırı ve mantıklı olmadığını, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti.

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

TL'DEKİ TEPKİ MANTIKLI DEĞİL
Bloomberg TV'de soruları yanıtlayan Mobius "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik oluşturur. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirası'ndaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

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