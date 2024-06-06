Dünya Çevre Günü’nde Konya’da anlamlı etkinlik! Kalyon Enerji’den anlamlı etkinlik

Dünya Çevre Günü’nde önemli bir etkinliğe imza atıldı. Kalyon Enerji tarafından 20 milyon metrekare üzerine inşa edilmiş 3 milyar kilovat saat elektrik üretim kapasiteli santral Birleşmiş Milletler heyetine tanıtıldı.

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