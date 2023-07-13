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Dünya Bankası KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman sağladı!

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 15:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır deprem bölgesine 450 milyon dolarlık finansman sağlanacağını açıkladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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