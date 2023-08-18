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Dul ve yetim aylıkları yüzde 25 artırıldı! İşte en düşük dul ve yetim aylıkları

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 14:32
Hükümet temmuz ayı emekli zamları ile birlikte dul ve yetim aylıklarına da yüzde 25 zam uyguladı. Peki dul ve yetim aylıkları temmuz itibarıyla ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
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