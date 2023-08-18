Dul ve yetim aylıkları yüzde 25 artırıldı! İşte en düşük dul ve yetim aylıkları

Hükümet temmuz ayı emekli zamları ile birlikte dul ve yetim aylıklarına da yüzde 25 zam uyguladı. Peki dul ve yetim aylıkları temmuz itibarıyla ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

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