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Düğün takıları kimin? Kadının mı erkeğin mi?

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Giriş: 03.02.2021 15:29
Güncelleme:03.02.2021 16:41
Son yıllarda boşanmalar arttı, düğün takılarıyla ilgili anlaşmazlıklar ise genelde davalarla sonuçlanıyor. Yargıtay'ın emsal teşkil eden farklı karar vermesi ise konuyu daha karışık bir hale getirdi. Peki düğün takıları kimin? Kadının mı yoksa erkeğin mi? Biz de hem hukukçulara hem de vatandaşlara mikrofon uzatıp düşüncelerini sorduk.

Düğün ve nişanlarda sandığa atılan takılar özellikle ayrılan çiftler arasında büyük sorun oluyor. Peki düğün takıları kadının mı yoksa erkeğin mi?

Avukat, "Kadına özgü ziynet eşyaları aksine bir durum yoksa kadınındır. Kime takılırsa takılsın." dedi

Kim tarafından takıldığı belirlenemiyorsa yani bugünkü gibi takı sandığı muhabbeti varsa kadına özel kolye küpe vs takılar kadının, diğer tam, çeyrek vs gibi altınlarsa eşlerin ortak malıdır.

Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı DOLAR VE ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI

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