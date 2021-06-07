07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Düğün, nişan, kınaya izin verilecek mi? Düğün sektöründe rekor bekleniyor

Düğün, nişan, kınaya izin verilecek mi? Düğün sektöründe rekor bekleniyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2021 11:38
Güncelleme:07.06.2021 11:45
Yeni normalleşme ile birlikte düğünlere izin verilmesi yüz binlerce çifti harekete geçirdi. Yılda ortalama 500 bin olan düğün sayısında bu yıl rekor artış bekleniyor. Sektör temsilcilerinin gözü ise 1 Temmuz sonrasında alınacak yeni koronavirüs kararlarında. 1 Temmuz sonrası alınacak kararlarda nişan ve kına yapılmasına izin verilmesi beklenirken, sektör temsilcilerine göre bu gerçekleşirse düğün sektörü daha önce şahit olmadığı yoğunlukla karşılaşacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar canlı yayında aktardı.
7 metro hattı için tarih belli oldu!
7 metro hattı için tarih belli oldu!
Düğün sektöründe rekor bekleniyor
Düğün sektöründe rekor bekleniyor
Bakan Fatih Dönmez'den 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Bakan Fatih Dönmez'den 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Emekli olmak isteyenlere müjde
Emekli olmak isteyenlere müjde
Enerjide bağımsızlık adımı
Enerjide bağımsızlık adımı
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Türkiye’nin rüyaları gerçek oldu
Türkiye’nin rüyaları gerçek oldu
Doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?
Doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?
Altyapı Berat Albayrak döneminde oluştu
"Altyapı Berat Albayrak döneminde oluştu"
Başkan Erdoğan'dan yeni müjde açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "yeni müjde" açıklaması
Tapuda randevu krizi iddialarına yanıt!
"Tapuda randevu krizi" iddialarına yanıt!
Flaş müjde açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Flaş "müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Daha Fazla Video Göster