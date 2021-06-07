Düğün, nişan, kınaya izin verilecek mi? Düğün sektöründe rekor bekleniyor

Yeni normalleşme ile birlikte düğünlere izin verilmesi yüz binlerce çifti harekete geçirdi. Yılda ortalama 500 bin olan düğün sayısında bu yıl rekor artış bekleniyor. Sektör temsilcilerinin gözü ise 1 Temmuz sonrasında alınacak yeni koronavirüs kararlarında. 1 Temmuz sonrası alınacak kararlarda nişan ve kına yapılmasına izin verilmesi beklenirken, sektör temsilcilerine göre bu gerçekleşirse düğün sektörü daha önce şahit olmadığı yoğunlukla karşılaşacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar canlı yayında aktardı.