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Döviz ve altının seyri ne olur?

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Giriş: 24.01.2024 14:53
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak. Peki faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? Döviz ve altının seyri ne olur? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu İslam Memiş aktardı.
Döviz ve altının seyri ne olur?
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