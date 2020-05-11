Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor? 4 adımda deşifre edildi |Video

Döviz kurunda manipülasyon nasıl yapılıyor? Dolarda yapay artışlar nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bunu saldırıları 4 adımda deşifre etti. Erdem, yabancıların paradan para kazandığı kısır döngünün ekonomi yönetiminin aldığı radikal kararlarla yok edildiğini söyledi.

Döviz kurunda manipülasyon nasıl yapılıyor? Dolarda yapay artışlar nasıl yapılıyor?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bunu saldırıları 4 adımda deşifre etti.

Erdem, yabancıların paradan para kazandığı kısır döngünün ekonomi yönetiminin aldığı radikal kararlarla yok edildiğini söyledi.