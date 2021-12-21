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Döviz kurlarında sert düşüş yaşandı! Şirin Payzın’ın yüzü düştü, üzülenler oldu

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Giriş: 21.12.2021 10:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruna yönelik açıklamaları sonrası doların sert düşüşe geçti. Dolardaki son durumu Halk TV’de duyuran Şirin Payzın zor anlar yaşadı yüz ifadesi değişti. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise spekülatörlüğe soyundu "bu bir alım fırsatıdır" diyerek vatandaşı yönlendirmek istedi.
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