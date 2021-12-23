23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?

Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 16:24
Döviz kurları ve altın fiyatlarında k düşüş devam ediyor. 23 Aralık 2021 saat 14:30 itibari ile bankalarda ABD doları 10 TL, Euro alış 12 TL bandına kadar düştü. Dolar, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı. Peki, döviz kurlarındaki bu düşüş sürer mi? Konuyu canlı yayın konuklarımız Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş detaylandırdık.
Etiketlerdeki fiyatlar ne zaman düşecek?
Etiketlerdeki fiyatlar ne zaman düşecek?
Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?
Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?
TL’nin korunması için...
TL’nin korunması için...
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Sarp Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu!
Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu!
Dolar 11 TL’nin altında!
Dolar 11 TL'nin altında!
Demir fiyatına kur ayarı
Demir fiyatına kur ayarı
Mobius’dan Türkiye mesajı
Mobius'dan Türkiye mesajı
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Şimdi sıra etiketlerde!
Şimdi sıra etiketlerde!
Dolar düştü indirim başladı!
Dolar düştü indirim başladı!
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
Daha Fazla Video Göster