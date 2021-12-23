Döviz kurlarında düşüş sürecek mi?

Döviz kurları ve altın fiyatlarında k düşüş devam ediyor. 23 Aralık 2021 saat 14:30 itibari ile bankalarda ABD doları 10 TL, Euro alış 12 TL bandına kadar düştü. Dolar, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı. Peki, döviz kurlarındaki bu düşüş sürer mi? Konuyu canlı yayın konuklarımız Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş detaylandırdık.