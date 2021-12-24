24 Aralık 2021, Cuma
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Döviz düştü gözler etiketlerde! Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak devam edecek
Döviz kurunda yaşanan hızlı gerilemenin ardından marketlerde de fiyatların düşmesi bekleniyor. Ancak firmalar bu süreci biraz yavaştan alıyor. Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanları mercek altın alacaklarını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Vatandaşımızı hakkını kimseye çiğnetmeyiz" dedi. Öte yandan Tarım Kredi marketleri bu konuda hızlı davrandı. Temel gıda ürünlerinde yüzde 30'a yakın indirim var.