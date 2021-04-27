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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

İHA
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Giriş: 27.04.2021 14:09
Güncelleme:27.04.2021 14:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak. 7'nci kesimin maliyeti 5 milyar 200 milyon TL oldu. Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak. Hasdal-Habibler arasındaki kesim 10 kilometre. Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız" dedi.
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