01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.02.2020

Dolar/TL ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 01 Şubat Cumartesi günü en güncel döviz kurları alış satış fiyatları... |Video

Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın ne kadar oldu? 01 Şubat 2020 Cumartesi günü en güncel döviz kurları canlı takip...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dolar/TL ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dolar/TL ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
MB'den enflasyon açıklaması!
MB'den enflasyon açıklaması!
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
Bakan Albayrak'tan zirveye damga vuran sözler
Bakan Albayrak'tan zirveye damga vuran sözler
Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam!
Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam!
Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı...
Emekliye 416 TL! Ödemeler başladı...
Dar gelirli 2 milyon aileye 'bedava' elektrik
Dar gelirli 2 milyon aileye 'bedava' elektrik
Borsa İstanbul güne rekorlar başladı
Borsa İstanbul güne rekorlar başladı
Emekliye promosyon ödemeleri!
Emekliye promosyon ödemeleri!
Bakanlık açıkladı! Bu 9 hareket aracınızın çekilmesine neden olabilir
Bakanlık açıkladı! Bu 9 hareket aracınızın çekilmesine neden olabilir
Dolar ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Dolar ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
Dolara güvenen kaybetti Türk Lirası kazandırdı!
Dolara güvenen kaybetti Türk Lirası kazandırdı!
Daha Fazla Video Göster