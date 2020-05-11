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Doların 2020 yılı içerisindeki seyri nasıl? Hangi ülkede ne kadar değer kazandı? |Video

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11.05.2020
Doların yılbaşından itibaren Türk Lirası karşısındaki seyri mercek altına alındı. Rusya, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'deki doların seyri yılbaşından bugüne nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında o rakamları değerlendirdi. Erdem, Türkiye ve Rusya'nın IMF'ten yardım almaması rağmen diğer ülkelere oranla paralarının değerlerinin daha iyi koruduklarının göründüğüne dikkat çekti.

Doların yılbaşından itibaren Türk Lirası karşısındaki seyri mercek altına alındı. Rusya, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'deki doların seyri yılbaşından bugüne nasıldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında o rakamları değerlendirdi.

Erdem, Türkiye ve Rusya'nın IMF'ten yardım almaması rağmen diğer ülkelere oranla paralarının değerlerinin daha iyi koruduklarının göründüğüne dikkat çekti.

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